Ван Дейк: «Мы были не очень хороши сегодня»

В Англии возобновились матчи чемпионата страны, в восемнадцатом туре «Ливерпуль» сражался с «Лестером» и победил с большим трудом - 2:1. Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, принимавший участие в Кубке мира, считает, что его команда сыграла посредственно, но, тем не менее, взяла три очка.

- Думаю, во многом мы были не очень хороши сегодня. Не хотелось бы говорить клише, но было важно взять три очка. Мы пытались контролировать игру, но это получалось далеко не всегда. Хорошо, что выиграли, но есть над чем работать в самом ближайшем будущем, - цитирует слова ван Дейка Sky Sports.