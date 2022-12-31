Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк: «Мы были не очень хороши сегодня»

31 Декабря 2022 • 02:04 Комментировать
Ливерпуль
2:1
Лестер
окончен

В Англии возобновились матчи чемпионата страны, в восемнадцатом туре «Ливерпуль» сражался с «Лестером» и победил с большим трудом - 2:1. Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, принимавший участие в Кубке мира, считает, что его команда сыграла посредственно, но, тем не менее, взяла три очка.

- Думаю, во многом мы были не очень хороши сегодня. Не хотелось бы говорить клише, но было важно взять три очка. Мы пытались контролировать игру, но это получалось далеко не всегда. Хорошо, что выиграли, но есть над чем работать в самом ближайшем будущем, - цитирует слова ван Дейка Sky Sports. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лестер Виргил Ван Дейк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Брентфорд Брентфорд
0
2
21.00 7.70 1.14
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Лестер Лестер
2
1
1.25 6.60 12.50
Видео
31.12.22 в 15:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.90 3.60 1.98
Видео
31.12.22 в 18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон Эвертон
1.16 8.20 17.00
Видео
31.12.22 в 18:00
Борнмут Борнмут
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
3.15 3.20 2.44
Видео
31.12.22 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Саутгемптон Саутгемптон
2.29 3.30 3.35
Видео
31.12.22 в 18:00
Ньюкасл Ньюкасл
Лидс Лидс
1.66 4.20 5.00
Видео
31.12.22 в 20:30
Брайтон Брайтон
Арсенал Арсенал
3.80 3.60 2.01
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Декабря
02:11 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Мы больше не увидим Роналду на топ-уровне»
02:04 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Мы были не очень хороши сегодня»
02:03 · Англия. Премьер-лига
Нуньес чаще всех в Европе бьёт, но занимает лишь 99-е место по голам
01:53 · Англия. Премьер-лига
Трент – о борьбе за чемпионство: «Ливерпулю» потребуется чудо»
01:42 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Будет очень трудно подписать достойного форварда в январе»
01:31 · Англия. Премьер-лига
Мойес впервые за 17 лет проиграл пять матчей кряду в АПЛ
01:21 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк рассказал, чего ждёт от Гакпо в «Ливерпуле»
00:57 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Ливерпуля» не забили «Лестеру» в результативном матче, но победили
00:44 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» потерпел пятое поражение кряду
00:05 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Лестера» дважды за семь минут поразил собственные ворота в матче с «Ливерпулем»
30 Декабря
23:56 · Англия. Премьер-лига
«Ницца» отклонила предложение «Вулверхэмптона» по Лемине
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» – худший в 2022 году по пропущенным голам в АПЛ на первых минутах матчей
23:33 · Англия. Премьер-лига
Тони стал третьим игроком, забившим 20 и более голов в АПЛ в 2022 году
23:22 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» – единственный серьёзный претендент на Энцо Фернандеса»
23:10 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Алиссон – лучший вратарь в мире»
Все новости
Рекомендуем