Роджерс: «Начали мы хорошо...»

В Англии возобновились матчи чемпионата страны, в восемнадцатом туре «Ливерпуль» сражался с «Лестером» и победил с большим трудом - 2:1. Наставник «Лестера» Брендан Роджерс сожалеет о том, что матч закончился подобным образом. Он считает, что были все предпосылки на лучший результат.

- Мы начали игру очень хорошо, забили прекрасный гол. Но затем неожиданно получили два гола из ничего. Это разочаровывает, потому что игра была очень хорошей. Может, не всегда хватало точности в завершении моментов. Думаю, мы не заслужили это поражение, - цитирует слова Брендана Роджерса BBC Sport.