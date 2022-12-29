Клопп не исключил, что Гакпо может дебютировать за «Ливерпуль» в матче против «Брентфорда»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не стал исключать, что новичок команды Коди Гакпо дебютирует за мерсисайдцев уже второго января, когда команда отправится на выезд к «Брентфорду» в рамках Английской премьер-лиги.

«Гакпо точно не сыграет с «Лестером», ведь трансферное окно ещё не открылось. Зато есть шанс, что он выйдет на поле в матче с «Брентфордом», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Трансфер Гакпо обошёлся «Ливерпулю» в сумму около 50 миллионов евро. Мерсисайдцам удалось перехватить игрока у «Манчестер Юнайтед», который тоже был заинтересован в услугах нидерландца.