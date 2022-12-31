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Клопп – о победе над «Лестером»: «Результат порадовал, игра – нет»

31 Декабря 2022 • 02:38 Комментировать
Ливерпуль
2:1
Лестер
окончен

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями после победы своей команды над «Лестером» в матче Премьер-лиги (2:1).

«Красные» пропустили первыми на 4-й минуте, но ответили дважды усилиями защитника соперников Ваута Фаса, оформившего дубль из автоголов.

«Мы добились результата, но все видели нашу игру – она была далеко не выдающейся.

Конечно, быстрый пропущенный гол нам не помог, но мы, к счастью, смогли перевернуть ход встречи. Защитнику «Лестера» не повезло, но мы вынудили его ошибиться.

Во втором тайме мы сыграли лучше, хоть и не были на высоте. Впрочем, победа есть победа – важно выигрывать даже в такие дни», – заявил после матча Клопп.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лестер Юрген Клопп
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