Ван Галь - о Гакпо: «Коди обладает всем, чтобы стать звездой футбола»

Известный нидерландский тренер Луи ван Галь порассуждал о перспективах Коди Гакпо. Вчера стало известно, что 23-летний футболист перейдёт из ПСВ в «Ливерпуль» сразу после открытия зимнего трансферного окна.

«Коди обладает всем, чтобы в будущем стать звездой футбола. У него такой характер - характер будущей футбольной звезды», - цитирует ван Галя Mirror.

Специалист отметил, что хоть Гакпо и 23 года, но выглядит полузащитник гораздо моложе.

А ещё ван Галь вспомнил забавный момент: Гакпо играл в ПСВ слева, но в сборной специально для него играл в центре, хоть и не особо любил это делать.

На чемпионате мира в Катаре Гакпо, напомним, сполна отблагодарил ван Галя за работу тремя голами в ворота соперников. Сборная Нидерландов дошла до четвертьфинала турнира, где уступила будущим чемпионам мира - аргентинцам.