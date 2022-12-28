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Ван Галь - о Гакпо: «Коди обладает всем, чтобы стать звездой футбола»

28 Декабря 2022 • 00:46 Комментировать
Ливерпуль
...
Лестер
1 1.30 X 5.70 2 9.00
30.12 23:00

Известный нидерландский тренер Луи ван Галь порассуждал о перспективах Коди Гакпо. Вчера стало известно, что 23-летний футболист перейдёт из ПСВ в «Ливерпуль» сразу после открытия зимнего трансферного окна.

«Коди обладает всем, чтобы в будущем стать звездой футбола. У него такой характер - характер будущей футбольной звезды», - цитирует ван Галя Mirror.

Специалист отметил, что хоть Гакпо и 23 года, но выглядит полузащитник гораздо моложе.

А ещё ван Галь вспомнил забавный момент: Гакпо играл в ПСВ слева, но в сборной специально для него играл в центре, хоть и не особо любил это делать. 

На чемпионате мира в Катаре Гакпо, напомним, сполна отблагодарил ван Галя за работу тремя голами в ворота соперников. Сборная Нидерландов дошла до четвертьфинала турнира, где уступила будущим чемпионам мира - аргентинцам.

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Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь Коди Гакпо
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