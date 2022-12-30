Саттон дал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Лестер»

Экс-форвард лондонского «Челси» и сборной Англии Крис Саттон высказался предстоящем поединке «Ливерпуля» против «Лестера», а также подписании нидерландского форварда Коди Гакпо.

«Подопечные Клоппа приложат максимум усилий для борьбы за место в первой четверке АПЛ. Думаю, этот год они должны завершить победой.

Что касается Гакпо, то это отличный трансфер для «Ливерпуля». Я с нетерпением жду возможности увидеть его на поле в атаке мерсисайдцев», - передает слова Саттона HITC.

Матч «Ливерпуль» - «Лестер» состоится сегодня, 30 декабря. Начала встречи запланировано в 23:00 по московскому времени.