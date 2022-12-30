«Ливерпуль» – худший в 2022 году по пропущенным голам в АПЛ на первых минутах матчей

«Ливепуль» в очередной раз неудачно провёл стартовую пятиминутку матча Премьер-лиги.

Уже на четвёртой минуте поединка против «Лестера», который в проходит на «Энфилде», Алиссону пришлось доставать мяч из сетки собственных ворот. По информации Squawka, «Ливерпуль» в седьмой раз с начала 2022 года пропустил в первые пять минут матча в рамках чемпионата Англии – ни одна другая команда не пропустила больше на этом же отрезке.

В случае поражения от «Лестера» команда Юргена Клоппа рискует потерять шестую строчку, поскольку «Челси» и «Брайтон», располагающиеся ниже и имеющие по матчу в запасе, отстают всего на одно очко.