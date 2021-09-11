Сауль сыграет с «Астон Виллой» с первых минут

Ещё один знаковый дебют в АПЛ – сегодня свой первый матч за «Челси» проведёт испанский полузащитник Сауль Ньигес.

Томас Тухель принял решение относительно списка одиннадцати футболистов, которые выйдут со стартовым свистком на игру 4-го тура АПЛ с «Астон Виллой». В составе лондонцев весьма неожиданно нашлось место для Сауля Ньигеса. Напомним, что трансфер испанца в ряды «аристократов» случился в последний день августа.

Ранее свой дебютный матч после возвращения на «Олд Траффорд» провёл Криштиану Роналду. 36-летний португалец помог «Манчестер Юнайтед» одержать крупную победу над «Ньюкаслом» 4:1, отличившись дублем.