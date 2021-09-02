Сауль: «Челси» - лучший клуб, чтобы победить в АПЛ»

Сауль Ньигес явно доволен тем, что отныне он будет выступать за лондонский «Челси».

В последний день трансферного окна «аристократам» удалось достичь договорённости с «Атлетико» Мадрид касаемо перехода 26-летнего испанца. Хавбек был арендован на год с правом последующего выкупа.

«В «Атлетико» я провёл 15 лет, это мой дом. Но мне выпал шанс присоединиться к «Челси», и я не смог отказаться от такой возможности. Последний день трансферного окна стал настоящим сумасшествием.

Если команда побеждает в Лиге чемпионов, это многое говорит о её силе. На мой взгляд, «Челси» - лучший клуб, чтобы победить в АПЛ», - отметил Сауль в общении с пресс-службой лондонцев.