Тухель хочет видеть Сане в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель намерен пригласить нападающего «Баварии» Лероя Сане в лондонский клуб, передаёт Express Sport. По данным источника, «синие» готовы предложить мюнхенцам Кристиана Пулишича и Каллума Хадсон-Одои.

Сообщается, что на игрока также претендуют «Арсенал» и «Тоттенхэм», однако именно «Челси» является фаворитом, так как играет в Лиге чемпионов.

Напомним, что Сане с 2016 по 2020 год был игроком «Манчестер Сити». Его трансфер обошёлся «Баварии» в 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.