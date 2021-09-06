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Премьер-лига

Тухель хочет видеть Сане в «Челси»

06 Сентября 2021 • 09:47 Комментировать (2)
РБ Лейпциг
...
Бавария
11.09 19:30

Главный тренер «Челси» Томас Тухель намерен пригласить нападающего «Баварии» Лероя Сане в лондонский клуб, передаёт Express Sport. По данным источника, «синие» готовы предложить мюнхенцам Кристиана Пулишича и Каллума Хадсон-Одои.

Сообщается, что на игрока также претендуют «Арсенал» и «Тоттенхэм», однако именно «Челси» является фаворитом, так как играет в Лиге чемпионов.

Напомним, что Сане с 2016 по 2020 год был игроком «Манчестер Сити». Его трансфер обошёлся «Баварии» в 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Лерой Сане
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
06 Сентября 2021 в 10:31
ай в эту помойку.. даже не думай..
ARTUR
06 Сентября 2021 в 09:54
пулишич и одои это уровень РПЛ , Тухель конечно же хочет Лероя . только это будет очень дорого .уже Абрамович не потянет в этом году
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