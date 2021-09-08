Названа сумма оклада Вернера в «Челси»

Тимо Вернер провёл непростой сезон в «Челси», часто оказываясь под ударом критики из-за большого количества нереализованных моментов. Всего за «пенсионеров» Вернер успел провести 55 матчей во всех турнирах. В них форвард забил 12 голов и отдал 15 голевых передач на партнёров.

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк смог разузнать, сколько Тимо Вернер зарабатывает в «Челси». На своей страничке в «Твиттере» журналист сообщил, что оклад Вернера составляет более 20 миллионов евро за сезон.

Ближайший матч «Челси» проведёт 11 сентября. Соперником команды Томаса Тухеля будет «Астон Вилла».