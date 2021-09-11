Тухель: «Начало сезона – отличное»

Менеджер «Челси» Томас Тухель доволен качеством футбола своей команды на старте кампании 2021/2022.

Немецкий специалист поделился мнением относительно крупной победы «аристократов» над «Астон Виллой» 3:0 в игре 4-го тура АПЛ.

«Соперник до перерыва действовал агрессивнее. Мы столкнулись с нехваткой самообладания. Случались непринуждённые потери мяча, это сказывалось на уверенности. Во втором тайме уже сами вынудили оппонента терять мяч, после чего молниеносно переходили в контратаки.

Начало сезона – отличное, учитывая мировую в сражении с «Ливерпулем». Мы играем с запасом энергии, мы чувствуем в себе силу, чтобы побеждать», - цитирует Тухеля BBC.