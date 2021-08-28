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Премьер-лига

Бакайоко прибыл в Италию для прохождения медосмотра

28 Августа 2021 • 23:55 Комментировать
Милан
...
Кальяри
1.45 4.50 8.00
Через 21 ч. 9 мин.

Успешная сдача медицинских тестов отделяет полузащитника «Челси» Тьемуа Бакайоко от перехода в состав «Милана».

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, 26-летний французский хавбек уже находится в Италии, куда он прилетел с целью завершения процедуры перехода в стан «россонери».

Предполагается, что после посещения клиники игрок поставит автограф под однолетним арендным контрактом, регламентирующим его отношения с «дьяволами».

Стоит напомнить, что Бакайоко – не чужой человек для миланской публики. Прежде он уже выступал на «Сан-Сиро» в сезоне 2018/2019.

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Милан Челси Тьемуа Бакайоко Трансферы футбола - лето 2021
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