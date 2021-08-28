Бакайоко прибыл в Италию для прохождения медосмотра

Успешная сдача медицинских тестов отделяет полузащитника «Челси» Тьемуа Бакайоко от перехода в состав «Милана».

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, 26-летний французский хавбек уже находится в Италии, куда он прилетел с целью завершения процедуры перехода в стан «россонери».

Предполагается, что после посещения клиники игрок поставит автограф под однолетним арендным контрактом, регламентирующим его отношения с «дьяволами».

Стоит напомнить, что Бакайоко – не чужой человек для миланской публики. Прежде он уже выступал на «Сан-Сиро» в сезоне 2018/2019.