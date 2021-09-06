Кристенсен в шаге от подписания нового контракт с «Челси»

После завершения продуктивного трансферного окна, лондонский «Челси» начал переговоры с рядом игроков по поводу продления их действующих контрактов. Первым на очереди уже в ближайшее время станет Андреас Кристенсен.

Об этом защитник сам рассказал в интервью датскому изданию BT.DK. Кристенсен заявил, что переговоры проходят без особых трудностях и уже находятся на завершающей стадии. Сообщается, что новое соглашение будет рассчитано до лета 2026 года.

В противном случае, уже по итогам сезона футболист мог покинуть клуб на правах свободного агента. Отметим, что датчанин является ключевым исполнителем команды при Томасе Тухеле.