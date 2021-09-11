Переход Баркли сорвался в последний день трансферного окна

Полузащитник «Челси» Росс Баркли не входит в планы главного тренера команды Томаса Тухеля, из-за чего летом был вынужден искать себе новый клуб.

Сообщается, что футболист был в шаге от заключения контракта с «Вест Бромвичем». Однако, британский таблоид The Sun утверждает, что переход англичанина сорвался в последний день трансферного окна. «Вест Бромвич» хотел подписать игрока на полноценной основе, но отказался из-за требований самого Баркли по зарплате.

Согласно источнику, хавбек хотел получать в новом клубе 130 тысяч евро в неделю. Напомним, что летом «Челси» усилил центр поля Саулем Ньигесом из «Атлетико» Мадрид, что минимизирует шансы Баркли на игровую практику в составе лондонцев.