Тухель - о Лукаку: «Он не стесняется говорить о своих амбициях»

Томас Тухель, менеджер «Челси», похвалил своего бельгийского подопечного после победы над «Астон Виллой» со счётом 3:0.

«Ром сделал разницу. С ним наша команда стала ещё более многопрофильной. Он обладает большой уверенностью в себе, у него сильный характер. Лукаку знает, как может помочь команде. Форвард помог нам заработать три очка сегодня.

Мне всё равно, кто забьёт больше – Лукаку или Роналду. Понимаю, какой ответ вы ждёте, но у меня его нет. Ромелу не стесняется говорить о своих амбициях, поэтому он здесь», - цитирует Тухеля BT Sport.