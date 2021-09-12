​Тухель оценил дебют Сауля

В субботу «Челси» в родных стенах разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0. За лондонцев дебютировал Сауль, которого Томас Тухель заменил в перерыве после ряда ошибок. Рулевой «пенсионеров» дал комментарий по поводу дебюта испанца.

«У меня было ощущение, что у Сауля проблемы. Он допустил пару ошибок, и у него были трудности. Вы могли заметить, что он не полностью адаптирован.

Это целиком и полностью моя ответственность. У меня было ощущение, что он уже готов сыграть на этом уровне. Затем я решил его заменить, но это ничего не меняет в том, как я оцениваю Сауля как игрока», - высказался Тухель для Sky Sports.