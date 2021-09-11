Маркос Алонсо: «Тухель хочет, чтобы против «Челси» боялись играть»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо поделился, как ему работается под руководством Томаса Тухеля. Испанец рассказал, какие требования наставник ставит перед подопечными.

«Как только Тухель проводил первые занятия с командой, он заявил, что хочет сделать из «Челси» гранда европейского футбола. В его понимании, мы должны быть тем коллективом, против которого страшно выходить на футбольное поле», - прокомментировал Алонсо в интервью пресс-службе лондонцев.

Также испанец отметил, что конкуренция на каждой из позиций только заставляет работать еще усерднее, чтобы доказывать свою пригодность для клуба.