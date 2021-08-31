«Лестер» вступил в борьбу за Хадсона-Одои

«Лестер Сити» заинтересован в оформлении в последний день лета трансфера Каллума Хадсона-Одои из «Челси».

В списке претендентов на молодого вингера «Челси» появился ещё один клуб. Услуги 20-летнего футболиста оказались интересны действующему обладателю Кубка Англии – «Лестеру».

По сведениям ресурса Football.London, «лисы» обратились к своим коллегам из столицы Англии с официальным запросом по Хадсону-Одои, видя в его фигуре своё потенциальное усиление.

Прежде в СМИ тиражировалась информация о вероятном уходе крайнего нападающего «Челси» в ряды дортмундской «Боруссии».