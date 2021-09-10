Лукаку сможет сыграть с «Астон Виллой»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку восстановился от повреждения и сможет сыграть в ближайшем туре АПЛ с «Астон Виллой», передаёт пресс-служба «синих». Ранее сообщалось, что игрок может пропустить некоторое время из-за боли в бедре.

Пресс-служба «Челси» сообщила, что сейчас Лукаку тренируется в общей группе без каких-либо ограничений.

Напомним, что Лукаку перешёл в «Челси» этим летом из «Интера» за 115 миллионов евро и подписал контракт до середины 2026 года. В составе нового клуба он сыграл два матчах, в которых отметился одним забитым мячом. Ранее он выступал за «синих» с 2011 по 2014 год.