Хадсон-Одои расстроен из-за срыва перехода в «Боруссию»

Каллум Хадсон-Одои оказался разочарован решением Томаса Тухеля, заблокировавшего его трансфер в ряды дортмундской «Боруссии».

20-летний вингер «Челси» в конце августа был близок к смене клубной прописки. На самой ленточке трансферного окна вопросом его трудоустройства была готова заняться «Боруссия» Дортмунд. Представитель немецкой Бундеслиги хотел арендовать игрока сроком на сезон.

Но хоть Хадсон-Одои и не принимал участия в стартовых поединках сезона в Премьер-лиге, Томас Тухель не захотел отпускать его в аренду. Как информирует The Athletic, немецкий менеджер аргументировал своё решение тем, что ему нужна глубина состава.

Футболист «Челси» очень расстроился по причине срыва переговоров, понимая, что много игровой практики в «Челси» у него не будет.