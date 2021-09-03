Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 155 Комментарии
Премьер-лига

Хадсон-Одои расстроен из-за срыва перехода в «Боруссию»

03 Сентября 2021 • 15:47 Комментировать
Байер Л
...
Боруссия Д
3.20 3.70 2.15
11.09 16:30

Каллум Хадсон-Одои оказался разочарован решением Томаса Тухеля, заблокировавшего его трансфер в ряды дортмундской «Боруссии».

20-летний вингер «Челси» в конце августа был близок к смене клубной прописки. На самой ленточке трансферного окна вопросом его трудоустройства была готова заняться «Боруссия» Дортмунд. Представитель немецкой Бундеслиги хотел арендовать игрока сроком на сезон.

Но хоть Хадсон-Одои и не принимал участия в стартовых поединках сезона в Премьер-лиге, Томас Тухель не захотел отпускать его в аренду. Как информирует The Athletic, немецкий менеджер аргументировал своё решение тем, что ему нужна глубина состава.

Футболист «Челси» очень расстроился по причине срыва переговоров, понимая, что много игровой практики в «Челси» у него не будет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Томас Тухель Каллум Хадсон-Одои
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Сентября
18:02 · Англия. Премьер-лига
Из грязи в князи: Бернд Лено может сменить следующим летом «Арсенал» на «Интер»
17:52 · Англия. Премьер-лига
Кавани раздосадован по причине пропуска игр за сборную Уругвая
17:42 · Англия. Премьер-лига
Лингард не захотел возвращаться в «Вест Хэм»
17:29 · Англия. Премьер-лига
Венгер: «Фергюсон увёл у меня Роналду»
17:01 · Англия. Премьер-лига
Каррагер прочит «Ливерпулю» трудности в этом сезоне 1
16:12 · Англия. Премьер-лига
Рондон: «Бенитес изменил мое видение футбола»
15:47 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои расстроен из-за срыва перехода в «Боруссию»
15:15 · Англия. Премьер-лига
Тите: «Я хочу иметь в распоряжении всех футболистов в лучшем виде» 1
14:58 · Англия. Премьер-лига
Креспо: «Милан должен взять реванш у «Ливерпуля» 2
14:24 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» предложит новый контракт Траоре
14:12 · Англия. Премьер-лига
Венгер уверен, что Холанн будет играть в АПЛ
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Интер» заинтересован в Лено слухи
13:23 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ хочет купить Кулибали 1
12:51 · Англия. Премьер-лига
Венгер ждёт Холанна в АПЛ
11:08 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Начальный этап моей карьеры в «Сити» получился идеальным»
Все новости
Рекомендуем
 