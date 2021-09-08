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Премьер-лига

Кепа: «Челси» отдал за меня такие деньги, потому что моя игра тогда этого заслуживала»

08 Сентября 2021 • 10:10 Комментировать (1)
Челси
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Астон Вилла
1.27 5.70 12.00
11.09 19:30

Кепа Аррисабалага, которого «Челси» приобрел в свое время за 80 миллионов евро, поделился мыслями насчет его будущего в лондонском клубе. Напомним, что последние пару сезонов выдались для футболиста неудачными – испанец очень много ошибался, а потом и вовсе проиграл конкуренцию Эдуару Менди.

В интервью изданию Marca Кепа рассказал о своем текущем состоянии. Он уверил, что уже научился справляться с давлением со стороны общества. Более того, вратарь намерен своим усердным трудом вернуться в основной состав команды. «Я принимаю все вызовы. «Челси» отдал за меня такие деньги, потому что моя игра тогда этого заслуживала. Сейчас нужно просто снова это доказать», - подытожил испанец.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Кепа лишь раз появлялся на поле – Томас Тухель выпустил его под серию пенальти с «Вильярреалом» в Суперкубке УЕФА, который «синие» по итогу выиграли.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кепа Аррисабалага
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
08 Сентября 2021 в 10:26
Челси заплатил столько денег , потому что ждали от тебя игры на такую сумму в следующие 10 лет , переплатили за потенциал и перспективу, а не за уровень той игры которую ты показывал.
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