Кепа: «Челси» отдал за меня такие деньги, потому что моя игра тогда этого заслуживала»

Кепа Аррисабалага, которого «Челси» приобрел в свое время за 80 миллионов евро, поделился мыслями насчет его будущего в лондонском клубе. Напомним, что последние пару сезонов выдались для футболиста неудачными – испанец очень много ошибался, а потом и вовсе проиграл конкуренцию Эдуару Менди.

В интервью изданию Marca Кепа рассказал о своем текущем состоянии. Он уверил, что уже научился справляться с давлением со стороны общества. Более того, вратарь намерен своим усердным трудом вернуться в основной состав команды. «Я принимаю все вызовы. «Челси» отдал за меня такие деньги, потому что моя игра тогда этого заслуживала. Сейчас нужно просто снова это доказать», - подытожил испанец.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Кепа лишь раз появлялся на поле – Томас Тухель выпустил его под серию пенальти с «Вильярреалом» в Суперкубке УЕФА, который «синие» по итогу выиграли.