«Тоттенхэм» нацелился на Рюдигера

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может продолжить карьеру в другом лондо клубе, передаёт Express Sport. По данным источника, интерес к игроку проявляет «Тоттенхэм».

Сообщается, что «шпоры» попытаются подписать Рюдигера следующим летом на правах свободного, когда у него закончится соглашение с «Челси». Тем не менее, руководство «синих» не хочет отпускать защитника и надеется продлить с ним контракт.

Напомним, что Рюдигер стал игроком «Челси» в 2017 году, перейдя из «Ромы» за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в трех матчах АПЛ, результативными действиями не отмечался.