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Премьер-лига

«Тоттенхэм» нацелился на Рюдигера

10 Сентября 2021 • 13:59 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Тоттенхэм
4.40 3.40 1.90
Через 23 ч. 45 мин.

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может продолжить карьеру в другом лондо клубе, передаёт Express Sport. По данным источника, интерес к игроку проявляет «Тоттенхэм».

Сообщается, что «шпоры» попытаются подписать Рюдигера следующим летом на правах свободного, когда у него закончится соглашение с «Челси». Тем не менее, руководство «синих» не хочет отпускать защитника и надеется продлить с ним контракт.

Напомним, что Рюдигер стал игроком «Челси» в 2017 году, перейдя из «Ромы» за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в трех матчах АПЛ, результативными действиями не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Антонио Рюдигер
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