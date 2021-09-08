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Премьер-лига

«Челси» начал работать по трансферу таланта «Монако» слухи

08 Сентября 2021 • 13:35 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
1.27 5.70 12.00
11.09 19:30

21-летний полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени уже следующим летом может сменить клубную прописку – к игроку проявляет интерес лондонский «Челси».

Согласно информации, предоставленной британским таблоидом The Sun, англичане уже начали связываться с близким окружением футболиста. Сообщается, что «синие» готовы договориться с французом уже зимой, но сам трансфер оформить по окончании сезона.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальный переход полузащитника в 30 миллионов евро. Недавно Тчуамени также дебютировал за взрослую сборную Франции, но результативными действиями пока так и не отметился.

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Монако Челси Орельен Чуамени Трансферы футбола - лето 2022
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