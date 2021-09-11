Тухель назвал сроки восстановления Пулишича

Американский полузащитник Кристиан Пулишич не поможет лондонскому «Челси» в поединке четвертого тура чемпионата Англии против бирмингемской «Астон Виллы», об этом рассказал наставник команды Томас Тухель.

«Вчера Кристиан передвигался на костылях, у него повреждена лодыжка. На восстановление ему понадобится десять дней», - передает слова немецкого тренера Goal.com.

Напомним, что Кристиан травмировался в матче отбора ЧМ-2022 против сборной Гондураса.

«Челси» примет «Астон Виллу» на «Стэмфорд Бридж» сегодня, 11 сентября. Начало запланировано в 19:30 по московскому времени.