Игрок «Челси» близок к переходу в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои ближайший сезон проведёт в дортмундской «Боруссии» на правах аренды, передаёт Standard Sport. Сообщается, что переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

Ранее англичанин хотел остаться в «Челси», однако отсутствие игровой практики заставило его изменить решение. В немецком клубе уверены, что успеют подписать футболиста до завершения трансферного окна.

Напомним, что Хадсон-Одои является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне он появился на поле только в матче за Суперкубок УЕФА. Его контракт с лондонским клубом действует до середины 2024 года.