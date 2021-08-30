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Премьер-лига

Игрок «Челси» близок к переходу в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды

30 Августа 2021 • 18:01 Комментировать
Байер Л
...
Боруссия Д
3.20 3.70 2.15
11.09 16:30

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои ближайший сезон проведёт в дортмундской «Боруссии» на правах аренды, передаёт Standard Sport. Сообщается, что переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

Ранее англичанин хотел остаться в «Челси», однако отсутствие игровой практики заставило его изменить решение. В немецком клубе уверены, что успеют подписать футболиста до завершения трансферного окна.

Напомним, что Хадсон-Одои является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне он появился на поле только в матче за Суперкубок УЕФА. Его контракт с лондонским клубом действует до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Каллум Хадсон-Одои Трансферы футбола - лето 2021
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