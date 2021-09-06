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Премьер-лига

Агент: «Сарри пытался подписать Жоржиньо в «Ювентус»

06 Сентября 2021 • 08:18 Комментировать
Наполи
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Ювентус
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11.09 19:00

Агент полузащитника «Челси» Жоржиньо высказался по поводу возможного возвращения своего подопечного в Италию.

«Когда Сарри перешёл в возглавлял «Ювентус», то была вероятность, что Жоржиньо перейдет в туринский клуб. Я думаю, что у Жоржиньо есть шансы на получить Золотой мяч. Мы привыкли говорить о Криштиану Роналду или Лионеля Месси в таких ситуациях, но никто выиграл столько трофеев, как Жоржиньо в этом году. У него контракт с «Челси» до 2023 года. Очевидно, что он тоже хотел бы вернуться в Италию. Надеюсь, что это произойдёт после победы на чемпионате мира», - цитирует агента Football Italia.

Напомним, что Жоржиньо стал игроком «Челси» в 2018 году, перейдя из «Наполи» за 57 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Жоржиньо Маурицио Сарри
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