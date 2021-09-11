Лукаку снова забивает на «Стэмфрд Бридж», «Челси» разобрался с «Астон Виллой»

Матч четвёртого тура Премьер-лиги между «Челси» и «Астон Виллой» сложился немного необычно. Лондонцы быстро забили после длинного паса Маттео Ковачича и грамотных действий в завершении Ромелу Лукаку. А в начале второго тайма Ковачич уже сам наказал соперника за слабый пас голкиперу. На 90-й минуте бельгиец оформил дубль. Бирмингемцы чаще били по воротам, подачи уйму угловых, но ничего не добились - 3:0 в пользу «синих».
Протокол игры
|Челси
|3:0
|Астон Вилла
|(1:0) Лукаку Ромелу 15'
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(2:0) Ковачич Матео 49'
(3:0) Лукаку Ромелу 90'
Менди Эдуар • Чалоба Трево • Силва Тьяго • Рюдигер Антонио • Хадсон-Одои Каллум 82' ( Вернер Тимо ( 82') • Ковачич Матео • Ньигес Сауль 46' ( Жоржиньо II ( 46') • Алонсо Маркос • 61'Зиеш Хаким • Хаверц Кай 64' ( Аспиликуэта Сесар ( 64') • Лукаку Ромелу
Запасные: Чилуэлл Бен • Лофтус-Чик Рубен • Баркли Росс • Кристенсен Андреас • Аррисабалага Кепа • Маунт Мэйсон
Стир Джед • Кэш Мэтти • Конса Эзри • Туанзебе Аксел • Мингс Тайрон • 28'Таргетт Мэтт • 90'Макгинн Джон • 90'Соарес Дуглас 80' ( Накамба Марвелус ( 80') • Рамси Джакоб 8' 56' ( Бэйли Леон ( 56') • Ингс Дэнни 69' ( Траоре Бертран ( 69') • Уоткинс Олли
Запасные: Янг Эшли • Арчер Камерон • Viljami Sinisalo • Эль-Гази Анвар • Сансон Морган • Хаус Кортни
11 сентября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
Не знаю, то ли его замена, то ли встречный привоз Мингза перевернули игру.
Лучший игрок матча - Менди. Если бы не его сейвы, то Вилла вполне могла бы сегодня выиграть.
Лукаку конечно монстр. Два не самых явных момента - два гола. Тьфу-тьфу, не сглазить.