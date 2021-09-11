Лукаку снова забивает на «Стэмфрд Бридж», «Челси» разобрался с «Астон Виллой»

Матч четвёртого тура Премьер-лиги между «Челси» и «Астон Виллой» сложился немного необычно. Лондонцы быстро забили после длинного паса Маттео Ковачича и грамотных действий в завершении Ромелу Лукаку. А в начале второго тайма Ковачич уже сам наказал соперника за слабый пас голкиперу. На 90-й минуте бельгиец оформил дубль. Бирмингемцы чаще били по воротам, подачи уйму угловых, но ничего не добились - 3:0 в пользу «синих».