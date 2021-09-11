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Премьер-лига

Лукаку снова забивает на «Стэмфрд Бридж», «Челси» разобрался с «Астон Виллой»

11 Сентября 2021 • 21:26 Комментировать (3)
Челси
3:0
Астон Вилла
окончен

Матч четвёртого тура Премьер-лиги между «Челси» и «Астон Виллой» сложился немного необычно. Лондонцы быстро забили после длинного паса Маттео Ковачича и грамотных действий в завершении Ромелу Лукаку. А в начале второго тайма Ковачич уже сам наказал соперника за слабый пас голкиперу. На 90-й минуте бельгиец оформил дубль. Бирмингемцы чаще били по воротам, подачи уйму угловых, но ничего не добились - 3:0 в пользу «синих».

Протокол игры  
Челси 3:0 Астон Вилла
(1:0) Лукаку Ромелу 15'    

(2:0) Ковачич Матео 49'

(3:0) Лукаку Ромелу 90'

    
Менди Эдуар Чалоба Трево Силва Тьяго Рюдигер Антонио Хадсон-Одои Каллум   82' (Вернер Тимо (   82') Ковачич Матео Ньигес Сауль   46' (Жоржиньо II (   46') Алонсо Маркос   61' Зиеш Хаким Хаверц Кай   64' (Аспиликуэта Сесар (   64') Лукаку Ромелу
Запасные: Чилуэлл Бен Лофтус-Чик Рубен Баркли Росс Кристенсен Андреас Аррисабалага Кепа Маунт Мэйсон
Стир Джед Кэш Мэтти Конса Эзри Туанзебе Аксел Мингс Тайрон   28' Таргетт Мэтт   90' Макгинн Джон   90' Соарес Дуглас   80' (Накамба Марвелус (   80') Рамси Джакоб   8'   56' (Бэйли Леон (   56') Ингс Дэнни   69' (Траоре Бертран (   69') Уоткинс Олли
Запасные: Янг Эшли Арчер Камерон Viljami Sinisalo Эль-Гази Анвар Сансон Морган Хаус Кортни
11 сентября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Астон Вилла
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Oleg-Chelsea
11 Сентября 2021 в 21:43
На уровне, молодцы - парни, мне игра очень понравилась!!!
Fireland
11 Сентября 2021 в 21:41
Сауль очень много обрезался. Три привоза за тайм.
Не знаю, то ли его замена, то ли встречный привоз Мингза перевернули игру.
Лучший игрок матча - Менди. Если бы не его сейвы, то Вилла вполне могла бы сегодня выиграть.
Лукаку конечно монстр. Два не самых явных момента - два гола. Тьфу-тьфу, не сглазить.
K.karitch
11 Сентября 2021 в 21:31
Эх, ЛУКАКУ....Евреем ты не станешь!
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окончен Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм
окончен Брентфорд 0:1 Брайтон
окончен Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл
окончен Арсенал 1:0 Норвич
окончен Лестер 0:1 Манчестер Сити
окончен Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон
окончен Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
окончен Челси 3:0 Астон Вилла
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