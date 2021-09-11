​«Челси» вторым в АПЛ покорил отметку в 600 побед

В субботу «Челси» порадовал своих болельщиков домашней победой над «Астон Виллой» в четвёртом туре чемпионата Англии. «Пенсионеры» победили с результатом 3:0 благодаря голам Ромелу Лукаку (дубль) и Матео Ковачича.

Как сообщает Opta, эта победа для «Челси» стала 600-й в Премьер-лиге. «Пенсионеры» стали второй командой, которая покорила эту отметку. Ранее это делал «Манчестер Юнайтед» (690 побед на текущий момент).

Стоит отметить, что английская Премьер-лига была создана в 1992 году.

Ближайший матч «Челси» проведёт 14 сентября. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов команда Томаса Тухеля примет «Зенит».