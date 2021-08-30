Полузащитник «Ливерпуля» может перейти в «Астон Виллу»

Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс может продолжить карьеру в «Астон Вилле», передаёт Express Sport. Сообщается, что бирмингемский клуб хочет усилить полузащиту и попытается подписать игрока до завершения трансферного окна.

По данным источника, «Астон Вилла» готова предложить за игрока 18 миллионов евро. Ранее клуб пытался подписать полузащитника «Арсенала» Эмиля Смит-Роу, однако англичанин решил остаться в Лондоне. В связи с этим, «Вилла» обратила внимание на футболиста «красных».

Напомним, что 20-летний Джонс является воспитанником «Ливерпуля». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. В нынешнем сезоне он на поле не появлялся.