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Премьер-лига

Полузащитник «Ливерпуля» может перейти в «Астон Виллу»

30 Августа 2021 • 16:03 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
1.27 5.70 12.00
11.09 19:30

Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс может продолжить карьеру в «Астон Вилле», передаёт Express Sport. Сообщается, что бирмингемский клуб хочет усилить полузащиту и попытается подписать игрока до завершения трансферного окна.

По данным источника, «Астон Вилла» готова предложить за игрока 18 миллионов евро. Ранее клуб пытался подписать полузащитника «Арсенала» Эмиля Смит-Роу, однако англичанин решил остаться в Лондоне. В связи с этим, «Вилла» обратила внимание на футболиста «красных».

Напомним, что 20-летний Джонс является воспитанником «Ливерпуля». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. В нынешнем сезоне он на поле не появлялся.

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Ливерпуль Астон Вилла Кёртис Джонс Трансферы футбола - лето 2021
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