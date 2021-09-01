Грановская – о трансфере Сауля: «Он победитель по духу»

Вчера лондонский «Челси» за несколько минут до закрытия трансферного окна объявил о подписании Сауля Ньигеса из мадридского «Атлетико». Речь идет об аренде с последующим правом выкупа.

Спортивный директор клуба Марина Грановская, которая занималась данным переходом, на официальном сайте лондонцев прокомментировала успешную сделку. «Мы верим, что Сауль идеально впишется в коллектив. Он доказал, что является победителем по духу. Он готов принять любой вызов», - цитирует Грановскую пресс-служба.

Стоит отметить, что Сауль долгое время выбирал между тремя представителями английской Премьер-лиги, но в конечном итоге отказал «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю».