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Премьер-лига

Маккенни может зимой перебраться в клуб АПЛ слухи

06 Сентября 2021 • 20:55 Комментировать
Наполи
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Ювентус
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11.09 19:00

«Астон Вилла» намерена уже этой зимой перехватить полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни. Согласно различным слухам, на американца не рассчитывает новый наставник команды Массимилиано Аллегри.

Как сообщает британское издание The Sun, руководство «Астон Виллы» уже начало работать в сторону трансфера футболиста. Полагается, что англичане готовы удовлетворить требование туринцев, а именно 30 миллионов евро за полноценный переход.

Дело остается за малым – убедить самого футболиста присоединиться к команде, ведь на Маккенни претендуют еще несколько коллективов, в частности «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас». Более того, источник утверждает, что летом полузащитник был не против рассмотреть предложение от клуба из Бирмингема.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Астон Вилла Уэстон Маккенни Трансферы футбола - зима
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