Сесар Навас назвал причины провала «Рубина»

Бывший футболист казанского «Рубина» Сесар Навас назвал причину провала команды в прошлом сезоне.

«Жаль, что в прошлом сезоне команда вылетела в первую лигу. Бегство легионеров во второй части чемпионата нанесло большой урон «Рубину», — заявил испанец в интервью «Чемпионату». Также Навас вспомнил период работы в скаутском отделе клуба из столицы Татарстана, назвав период работы с Леонидом Слуцким и Романом Шароновым потрясающим.

Напомним, что ранее сегодня, 6 февраля, Навас объявил об уходе из структуры «Рубина» из-за смены руководства. В качестве игрока защитник выступал за казанцев с 2009 по 2015 и с 2017 по 2018 год, войдя в пятёрку рекордсменов клуба по числу проведённых матчей.