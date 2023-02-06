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Первая лига

Сесар Навас назвал причины провала «Рубина»

06 Февраля 2023 • 13:26 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
05.03 19:00

Бывший футболист казанского «Рубина» Сесар Навас назвал причину провала команды в прошлом сезоне.

«Жаль, что в прошлом сезоне команда вылетела в первую лигу. Бегство легионеров во второй части чемпионата нанесло большой урон «Рубину», — заявил испанец в интервью «Чемпионату». Также Навас вспомнил период работы в скаутском отделе клуба из столицы Татарстана, назвав период работы с Леонидом Слуцким и Романом Шароновым потрясающим.

Напомним, что ранее сегодня, 6 февраля, Навас объявил об уходе из структуры «Рубина» из-за смены руководства. В качестве игрока защитник выступал за казанцев с 2009 по 2015 и с 2017 по 2018 год, войдя в пятёрку рекордсменов клуба по числу проведённых матчей.

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Рубин Сесар Навас
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