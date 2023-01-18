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Первая лига

«Кубань» нацелилась на бывшего защитника «Химок»

18 Января 2023 • 23:03 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
05.03 19:00

Экс-защитник подмосковных «Химок» Егор Данилкин может пополнить клуб из Первой лиги – краснодарскую «Кубань». Об этом сообщает портал Metaratings.ru.

По информации источника, южане уже сделали защитнику неплохое предложение – решение только за 27-летним футболистом. Правда, сам он пока не знает, где хотел бы продолжить карьеру.

В текущем сезоне Данилкин, который играл в составе химчан в основном при Сергее Юране, вышел на поле восемь раз – пять раз в РПЛ и три раза в Кубке России.

Прямо сейчас «Кубань» располагается на дне турнирной таблицы Первой лиги, у краснодарцев всего лишь 19 очков и 15 место.

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Кубань Егор Данилкин Трансферы футбола - зима 2023
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ФК КУБАНЬ РУБИН
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