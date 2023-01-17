В «Рубине» прокомментировали расставание с Яровинским

В казанском «Рубине» прокомментировали расставание со спортивным директором клуба Олегом Яровинским. О том, что функционер покидает свой пост после трёх лет работы, стало известно сегодня вечером.

«Расстались взаимно по соглашению сторон. Здесь всё просто, так же, как и с Олегом Веретенниковым: люди работали со своим коллективом, со своим тренером. Решение было обоюдным, в том числе Олега — просто это был вопрос времени», - цитирует «Матч-ТВ» президента казанцев Александра Айбатова.

Айбатов добавил, что новая кандидатура спортивного директора «Рубина» будет известна уже совсем скоро – в ближайшие дни. Олег Яровинский работал в «Рубине» в качестве спортдира с декабря 2019 года.