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Первая лига

В «Рубине» прокомментировали расставание с Яровинским

17 Января 2023 • 21:08 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
05.03 19:00

В казанском «Рубине» прокомментировали расставание со спортивным директором клуба Олегом Яровинским. О том, что функционер покидает свой пост после трёх лет работы, стало известно сегодня вечером.

«Расстались взаимно по соглашению сторон. Здесь всё просто, так же, как и с Олегом Веретенниковым: люди работали со своим коллективом, со своим тренером. Решение было обоюдным, в том числе Олега — просто это был вопрос времени», - цитирует «Матч-ТВ» президента казанцев Александра Айбатова.

Айбатов добавил, что новая кандидатура спортивного директора «Рубина» будет известна уже совсем скоро – в ближайшие дни. Олег Яровинский работал в «Рубине» в качестве спортдира с декабря 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Александр Айбатов Олег Яровинский
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