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Первая лига

Эдуард Сафонов может стать новым спортивным директором «Рубина»

17 Января 2023 • 21:52 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
05.03 19:00

Новым спортивным директором казанского «Рубина» может стать Эдуард Сафонов, ранее работавший на посту гендира краснодарской «Кубани». Помимо этого он работал в «Тамбове» и «Оренбурге». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что Сафонов был техническим директором «Рубина» тогда, когда казанский клуб только вышел в РПЛ – это было с 2003 по 2005 год.

Напомним, сегодня вечером стало известно, что казанский клуб по обоюдному согласию сторон расстался с Олегом Яровинским, который занимал пост спортдира казанского клуба более трёх лет – с декабря 2019 года.

В текущем сезоне «Рубин» выступает в Первой лиге, куда вылетел в конце прошлого сезона из РПЛ. Команда идёт на третьем месте с 37 очками в активе, пропустив вперёд «Аланию» и «Балтику».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Эдуард Сафонов
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ФК КУБАНЬ РУБИН
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