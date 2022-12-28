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Первая лига

Мэр Казани назвал Слуцкого выдающимся тренером

28 Декабря 2022 • 00:19 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
05.03 19:00

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин сравнил бывшего главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого с бывшим хоккейным тренером «Ак Барса» Олегом Знарком. Оба тренера не так давно покинули казанские команды.

«Я считаю, что Слуцкий - выдающийся тренер по тому, какие победы он имел с ЦСКА. Бывают спады», - цитирует Метшина «Бизнес Online».

Мэр пояснил, что Слуцкий был похож на Казань – мог и в акциях разных поучаствовать, и тюбетейку надеть и поесть национальной кухни.

А вот Знарка Метшин назвал тренером, который не уважает традиции и вспомнил его цитату, когда он назвал хоккейное дерби с 50-летней историей обычной рядовой игрой.

Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» в 2019 году и сначала дошёл с казанским клубом до еврокубков, а после, в 2022 году вылетел в Первую лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Ильсур Метшин
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