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Первая лига

«Кубань» объявила нового главного тренера официально

09 Января 2023 • 13:21 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
05.03 19:00

Официальный сайт «Кубани» объявил о назначении нового наставника коллектива Первой лиги.

Тренировать краснодарский клуб будет 60-летний Андрей Сосницкий, соглашение с которым рассчитано до лета 2024 года. Сообщается, что помогать новому тренеру «жёлто-зеленых» будут Вячеслав Левчук, Сергей Кабельский, Виталий Милютин и Юрий Шишкин.

Отметим, что предыдущий наставник «Кубани» Роберт Евдокимов покинул свой пост после вылета из Фонбет Кубка России от ульяновской «Волги» в ноябре прошлого года. В текущем розыгрыше второго по силе дивизиона российского футбола краснодарский клуб занимает лишь 15-е место после 20 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Андрей Сосницкий
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