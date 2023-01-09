Официальный сайт «Кубани» объявил о назначении нового наставника коллектива Первой лиги.

Тренировать краснодарский клуб будет 60-летний Андрей Сосницкий, соглашение с которым рассчитано до лета 2024 года. Сообщается, что помогать новому тренеру «жёлто-зеленых» будут Вячеслав Левчук, Сергей Кабельский, Виталий Милютин и Юрий Шишкин.

Отметим, что предыдущий наставник «Кубани» Роберт Евдокимов покинул свой пост после вылета из Фонбет Кубка России от ульяновской «Волги» в ноябре прошлого года. В текущем розыгрыше второго по силе дивизиона российского футбола краснодарский клуб занимает лишь 15-е место после 20 матчей.