Яровинский ответил на вопрос о своём будущем в «Рубине»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о своём будущем в казанском клубе.

Ранее сообщалось, что в самое ближайшее время 41-летний специалист покинет свой нынешний пост, который он занимает с декабря 2019 года. Напомним, в ноябре прошлого года из «Рубина» ушёл главный тренер Леонид Слуцкий, в своё время пригласивший Яровинского на эту должность.

«На сегодняшний день я работник «Рубина». Остальное пока не могу комментировать. Пока рано. Не готов», — цитирует Яровинского Sport24.

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на четыре очка.