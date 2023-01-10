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Первая лига

Яровинский ответил на вопрос о своём будущем в «Рубине»

10 Января 2023 • 12:22 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
05.03 19:00

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о своём будущем в казанском клубе.

Ранее сообщалось, что в самое ближайшее время 41-летний специалист покинет свой нынешний пост, который он занимает с декабря 2019 года. Напомним, в ноябре прошлого года из «Рубина» ушёл главный тренер Леонид Слуцкий, в своё время пригласивший Яровинского на эту должность.

«На сегодняшний день я работник «Рубина». Остальное пока не могу комментировать. Пока рано. Не готов», — цитирует Яровинского Sport24.

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Олег Яровинский
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ФК КУБАНЬ РУБИН
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