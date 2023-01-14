Спортивный директор «Рубина» рассказал об интересе к тренеру Гаранину

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о возможном назначении Вадима Гаранина на тренерский пост казанской команды.

«Правда ли, что хотел привести Гаранина? Да, в прошлом году. Это очень интересный тренер, с хорошими идеями и работа в «Сочи», на мой взгляд, была абсолютно непоказательна», — заявил функционер в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, в клубе из Олимпийской столицы Гаранин не провалился.

Напомним, что Вадим Гаранин де-факто руководил «Сочи» в первой части нынешнего сезона, покинув свой пост из-за неудачных результатов команды. Что же касается «Рубина», то после ухода Леонида Слуцкого место наставника занял Юрий Уткульбаев.