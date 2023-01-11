«Кубань» рассталась с основным центральным полузащитником

Краснодарская «Кубань», которая проводит сезон в Первой лиге, рассталась с одним из центральных полузащитников – клуб покинул Андреа Чуканов, сообщает пресс-служба «жёлто-зелёных».

27-летний россиянин провёл за кубанцев в текущем сезоне 20 игр, в них ему удалось дважды поразить ворота соперников.

Ранее в своей карьере родившийся в Италии россиянин выступал исключительно в российских клубах – среди них были «Тюмень», «Велес», «Ротор» и «Оренбург».

Краснодарская «Кубань» в текущем сезоне находится пока на грани вылета и занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги.