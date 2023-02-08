Горбунов: «Слуцкий говорил, что меня из-под травы не видно»

Полузащитник «Рубина» Игорь Горбунов поделился впечатлениями от работы под руководством экс-наставника казанской команды Леонида Слуцкого.

Напомним, Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года и покинул клуб по собственному желанию в ноябре 2022 года.

28-летний футболист признался, что очень уважает 51-летнего тренера, который может как пошутить, так и отчитать своих подопечных. По словам Горбунова, Слуцкий серьёзно относится к своему делу.

«Он серьёзно относится к делу. Слуцкий — психолог: знает, когда подбодрить, а когда поругать. Подкалывал он меня постоянно. И в основном из-за роста. Говорил, что меня из-под травы не видно!» — приводит слова Горбунова «Спорт-Экспресс».

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» расположился на третьей строчке турнирной таблицы. От лидирующей «Балтики» казанцы отстают на четыре очка. В настоящий момент татарстанскую команду возглавляет Юрий Уткульбаев.