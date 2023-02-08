Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Горбунов: «Слуцкий говорил, что меня из-под травы не видно»

08 Февраля 2023 • 10:47 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
05.03 19:00

Полузащитник «Рубина» Игорь Горбунов поделился впечатлениями от работы под руководством экс-наставника казанской команды Леонида Слуцкого.

Напомним, Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года и покинул клуб по собственному желанию в ноябре 2022 года.

28-летний футболист признался, что очень уважает 51-летнего тренера, который может как пошутить, так и отчитать своих подопечных. По словам Горбунова, Слуцкий серьёзно относится к своему делу.

«Он серьёзно относится к делу. Слуцкий — психолог: знает, когда подбодрить, а когда поругать. Подкалывал он меня постоянно. И в основном из-за роста. Говорил, что меня из-под травы не видно!» — приводит слова Горбунова «Спорт-Экспресс».

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» расположился на третьей строчке турнирной таблицы. От лидирующей «Балтики» казанцы отстают на четыре очка. В настоящий момент татарстанскую команду возглавляет Юрий Уткульбаев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Игорь Горбунов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФК КУБАНЬ РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Февраля
10:47 · Россия. Первая лига
Горбунов: «Слуцкий говорил, что меня из-под травы не видно»
07 Февраля
22:25 · Россия. Первая лига
Данилкин стал игроком ульяновской «Волги»
22:01 · Россия. Первая лига
«Рубин» не перенесёт сбор из Турции, несмотря на землетрясения
19:49 · Россия. Первая лига
«Рубин» пополнят два игрока «Нефтехимика»
14:02 · Россия. Первая лига
«Уфа» расторгла контракт с защитником Масаловым
09:16 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Химок» Данилкин перейдёт в клуб Первой лиги
06 Февраля
21:32 · Россия. Первая лига
Экс-игрок «Кубани» Кубышкин перейдёт в «Волгу»
21:10 · Россия. Первая лига
«Волга» подпишет контракт с форвардом Момо Туре
20:35 · Россия. Премьер-лига
Несколько игроков «Пари НН» попали в сферу интересов «СКА-Хабаровск»
20:21 · Россия. Первая лига
Пресс-служба «Балтики»: «Команда на сборе в Турции, у нас всё в порядке»
18:17 · Россия. Первая лига
Президент «Арсенала» Аджоев: «Ощутили землетрясение, но с командой всё хорошо»
18:12 · Россия. Первая лига
«Уфа» сообщила РФС, что хочет подписать контракт с Павлюченко
14:14 · Россия. Премьер-лига
Бракамонте: «Хотелось бы поработать тренером в России, ведь это моя вторая родина» 1
13:26 · Россия. Первая лига
Сесар Навас назвал причины провала «Рубина»
12:43 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» отреагировал на землетрясение в Турции
Все новости
Рекомендуем