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Первая лига

Аднан присоединился к «Рубину» на сборах

30 Января 2023 • 12:16 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
05.03 19:00

Иракский защитник «Рубина» Али Аднан присоединился к команде на сборах в Турции, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Ранее 29-летний футболист тренировался индивидуально, восстанавливаясь от повреждения.

В текущем сезоне защитник провёл за «Рубин» восемь матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Напомним, что с 2015 по 2019 год Аднан защищал цвета клуба итальянской Серии А «Удинезе».

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги казанцы расположились на третьем месте турнирной таблицы. От лидирующей «Балтики» «Рубин» отстаёт на четыре очка. Матчи второй по значимости лиги России возобновятся в начале марта.  

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Рубин Али Аднан
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ФК КУБАНЬ РУБИН
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