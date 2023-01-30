Аднан присоединился к «Рубину» на сборах

Иракский защитник «Рубина» Али Аднан присоединился к команде на сборах в Турции, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Ранее 29-летний футболист тренировался индивидуально, восстанавливаясь от повреждения.

В текущем сезоне защитник провёл за «Рубин» восемь матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Напомним, что с 2015 по 2019 год Аднан защищал цвета клуба итальянской Серии А «Удинезе».

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги казанцы расположились на третьем месте турнирной таблицы. От лидирующей «Балтики» «Рубин» отстаёт на четыре очка. Матчи второй по значимости лиги России возобновятся в начале марта.