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Первая лига

Источник: Кузьмин может покинуть тренерский штаб «Рубина»

11 Января 2023 • 13:55 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
05.03 19:00

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин может покинуть казанский клуб в самое ближайшее время, сообщает Sport24.

По информации источника, 41-летний специалист не полетел вместе с командой на сборы в Турцию. Напомним, что Кузьмин занимает должность тренера «Рубина» с 2019 года, ранее, в период с 2010 по 2018 год он защищал цвета казанцев в качестве игрока.  

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на четыре очка. Отметим, что по ходу нынешнего сезона казанскую команду покинул её главный тренер Леонид Слуцкий. Сейчас обязанности наставника «Рубина» исполняет Юрий Уткульбаев.    

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Рубин Олег Кузьмин
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ФК КУБАНЬ РУБИН
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