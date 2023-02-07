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Первая лига

«Рубин» пополнят два игрока «Нефтехимика»

07 Февраля 2023 • 19:49 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
05.03 19:00

Казанский «Рубин», в текущем сезоне выступающий в Первой лиге, пополнится двумя игроками другого клуба Первой лиги из Татарстана – «Нефтехимика».

Так, казанскую команду пополнят защитник Максим Ширяев и форвард Мераби Уридия. Игрок обороны обойдётся казанцам в 10 млн руб., а форвард – в 20 млн руб. Как пишет «Спорт-Экспресс», игроки уже в скором времени присоединятся к «Рубину» на сборах. Соглашения обоих игроков с «Нефтехимиком» заканчиваются грядущим летом.

Напомним, что «Рубин» в текущем сезоне движется на третьем месте с 37 очками, «Нефтехимик» существенно ниже – на 10-м месте с 27 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Нефтехимик Мераби Уридия Трансферы футбола - зима 2023 Максим Ширяев
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ФК КУБАНЬ РУБИН
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