Орлов: «Слуцкий потерялся как тренер»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о российском тренере Леониде Слуцком, который в настоящий момент находится без работы.

Напомним, последней на сегодняшний день командой Слуцкого остаётся казанский «Рубин», которую он покинул в середине ноября прошлого года.

По мнению журналиста, 51-летний специалист уже давно потерялся как тренер. Напомним, что помимо «Рубина», Слуцкий также возглавлял ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву», «Халл Сити», «Витесс» и национальную сборную России.

«В Нидерландах он потерялся, в Англии потерялся. После прихода в «Рубин» даже выводил команду в еврокубки, но потом у него всё пошло не так. Он знает футбол великолепно, но для тренера этого мало. Нужна харизма и умение объединить людей», — цитирует Орлова Sport24.

Отметим, что Слуцкий трижды выигрывал чемпионат России с ЦСКА и по два раза приводил «армейцев» к победам в Кубке и Суперкубке страны.