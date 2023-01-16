Источник: Слуцкий мог возглавить «Маккаби»

Экс-наставник «Рубина» Леонид Слуцкий имел возможность возглавить «Маккаби» из Тель-Авива, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство израильского клуба заинтересовалось кандидатурой российского специалиста после того, как прежний наставник команды Владимир Ивич отправился в «Краснодар». Однако в конечном итоге боссы «Маккаби» сделали выбор в пользу другого тренера, несмотря на то, что сам Слуцкий был готов приехать работать в Израиль.

Напомним, 51-летний Слуцкий покинул должность главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. Ранее он также возглавлял ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву» и национальную сборную России.