Яровинский уверен в скором возвращении «Рубина» в РПЛ

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский вспомнил период работы в казанском клубе.

«В «Рубине» был классный коллектив единомышленников. На всех ключевых позициях в клубе были люди, которые горели желанием добиться успеха. Желаю «Рубину» только удачи. Уверен, в следующем сезоне клуб уже будет играть в РПЛ», — рассказал функционер в интервью изданию Sport24. Яровинский вспомнил, что в Казани был потрясающий коллектив, который демонстрировал уникальный уровень оперативности в принятии решений.

Напомним, что в прошлом сезоне «Рубин» вылетел из Премьер-лиги. В текущей кампании Первой лиги казанцы занимают третью строчку после 20 туров.