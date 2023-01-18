Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Агент Ломовицкого: «Предложения есть, но они не актуальны»

18 Января 2023 • 10:24 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
05.03 19:00

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, контракт 24-летнего футболиста с казанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Ломовицкого в 1,2 миллиона евро.

«Контракт Александра с «Рубином» действует ещё 3,5 года. Есть ли предложения? Всегда есть, но они не актуальны сейчас», — цитирует Мижигурскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Ломовицкий выступал за подмосковные «Химки» на правах аренды. В составе «красно-чёрных» футболист провёл 19 матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Александр Ломовицкий
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФК КУБАНЬ РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Января
10:24 · Россия. Первая лига
Агент Ломовицкого: «Предложения есть, но они не актуальны»
17 Января
21:52 · Россия. Первая лига
Эдуард Сафонов может стать новым спортивным директором «Рубина»
21:38 · Россия. Первая лига
Адеола перейдёт из «Родины» в минское «Динамо»
21:08 · Россия. Первая лига
В «Рубине» прокомментировали расставание с Яровинским
20:57 · Россия. Премьер-лига
«СКА-Хабаровск» взял на просмотр защитника ЦСКА
20:19 · Россия. Первая лига
Яровинский покинул пост спортивного директора «Рубина» официально
19:17 · Россия. Первая лига
Стали известны соперники «Уфы» на зимних сборах
06:54 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА может перейти в «СКА-Хабаровск»
16 Января
19:39 · Россия. Первая лига
Пономарёв оценил шансы Сторожука на вывод «Арсенала» в РПЛ
19:21 · Россия. Первая лига
Голубев не перейдёт в «Рубин»
17:45 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» взял в аренду нападающего «Краснодара» официально
15:15 · Россия. Первая лига
Тренер «Рубина» Кузьмин назвал причину своего отсутствия на сборах команды
12:01 · Россия. Премьер-лига
Источник: Слуцкий мог возглавить «Маккаби»
15 Января
09:01 · Россия. Первая лига
«Рубин» объявил о трансфере защитника сборной Узбекистана официально
14 Января
23:42 · Россия. Первая лига
Аджоев назвал сильные стороны Сторожука
Все новости
Рекомендуем