Агент Ломовицкого: «Предложения есть, но они не актуальны»

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, контракт 24-летнего футболиста с казанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Ломовицкого в 1,2 миллиона евро.

«Контракт Александра с «Рубином» действует ещё 3,5 года. Есть ли предложения? Всегда есть, но они не актуальны сейчас», — цитирует Мижигурскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Ломовицкий выступал за подмосковные «Химки» на правах аренды. В составе «красно-чёрных» футболист провёл 19 матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.