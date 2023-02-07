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Первая лига

«Рубин» не перенесёт сбор из Турции, несмотря на землетрясения

07 Февраля 2023 • 22:01 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
05.03 19:00

Казанский «Рубин» не планирует переноса третьего турецкого зимнего сбора, несмотря на сильные землетрясения в стране. Напомним, что 6 февраля юго-восток Турции пережил одну из сильнейших катастроф столетия – серию землетрясений, магнитуда которых порой достигала 7,8 балла. В результате катаклизма сильно пострадали города Газиантеп, Кахраманмараш, Искендерун, Антакья и Малатья, а также множество других городов и сёл. Погибли тысячи местных жителей, разрушены тысячи зданий.

«Риска того, что сбор придётся перенести нет. Пока работаем согласно плану. Все товарищеские матчи должны пройти по расписанию», - цитирует «Спорт-Экспресс» пресс-службу казанцев.

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Рубин Турция
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ФК КУБАНЬ РУБИН
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